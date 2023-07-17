Хуснуллин и Иванов осмотрели повреждения Крымского моста после теракта

© Видео: Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина © Фото: Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Вице-премьер Марат Хуснуллин и заместитель министра обороны России Тимур Иванов осмотрели повреждения Крымского моста после совершенного теракта. Соответствующие кадры показала пресс-служба Хуснуллина.

На видео заметно, что вице-премьер и представитель Минобороны тщательно осмотрелм повреждения вблизи. Также заметен товарный поезд, следующий по одной из сторон моста.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным Хуснуллин сообщил, что одно пролетное строение автомобильной части моста разрушено полностью, а на другом произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров.

Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту могут возобновить уже к концу дня, а двустороннее движение по одной стороне планируют восстановить с 15 сентября.