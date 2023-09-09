Хуснуллин: поврежденную часть Крымского моста откроют 15 сентября

Пролетное строение уже установили на проектную отметку. Осталось положить на нем асфальт, сделать освещение, барьерные ограждения и сделать разметку.

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Поврежденную в результате теракта часть Крымского моста откроют для движения 15 сентября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, сейчас идет работа по устранению последствий взрыва в круглосуточном режиме. Пролетное строение уже установили на проектную отметку. Осталось положить на нем асфальт, сделать освещение, барьерные ограждения и сделать разметку.

«Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем», - сказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщал, что к 15 сентября закончится первый этап ремонтных работ на Крымском мосту. После этого на восстановленную часть переключат движение и будут восстанавливать ту часть, по которой автомобили ездят сейчас. Ее ремонт продлится ориентировочно до 1 ноября.

Во время теракта 8 октября на мосту был взорван грузовик. От взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибло пять человек. Для теракта 17 июля украинские боевики использовали надводные беспилотники. Погибла семейная пара, их дочь выжила, но получила травмы.

Причастность к обоим терактам СБУ признал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.