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Над Брянской областью сбит беспилотник самолетного типа

01:36 14.09.2023
Противник хотел совершить террористическую атаку, но в 00:45 она была пресечена средствами ПВО.
Над Брянской областью сбит беспилотник самолетного типа
© Фото: Vladimir Baranov Globallook Press
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Российские военнослужащие сбили очередной БПЛА над территорией Брянской области. В 00:45 по московскому времени была отражена террористическая атака.

Минобороны РФ сообщило, что киевский режим хотел нанести удар беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на российской территории. По беспилотнику отработали дежурные средства ПВО. Объект был уничтожен над территорией Брянской области.

Немногим ранее сообщалось, что над Брянской областью ПВО сбила два БПЛА самолетного типа. Это произошло в 00:10.

До этого были уничтожены другие два дрона противника над Брянской областью. Атака произошла 13 сентября около 22:00.

Над Белгородской областью также был сбит БПЛА, примерно в 21:30 по московскому времени.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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