МО РФ сообщило об уничтожении двух дронов противника над Брянской областью
Российские средства ПВО не допустили террористическую атаку Киевского режима на территории РФ.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Два вражеских беспилотника самолетного типа были уничтожены российскими средствами ПВО в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны России.
«13 сентября около 22:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило МО РФ.
Сегодня также стало известно об уничтожении трех безэкипажных катеров украинских националистов в акватории Черного моря. Кроме того военнослужащие ВС РФ поразили три бригады боевиков в районе Работино Запорожской области.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.