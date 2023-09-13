Армия МО РФ сообщило об уничтожении двух дронов противника над Брянской областью Российские средства ПВО не допустили террористическую атаку Киевского режима на территории РФ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Два вражеских беспилотника самолетного типа были уничтожены российскими средствами ПВО в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны России. «13 сентября около 22:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило МО РФ. Сегодня также стало известно об уничтожении трех безэкипажных катеров украинских националистов в акватории Черного моря. Кроме того военнослужащие ВС РФ поразили три бригады боевиков в районе Работино Запорожской области. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика