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МО РФ сообщило об уничтожении двух дронов противника над Брянской областью

22:32 13.09.2023
Российские средства ПВО не допустили террористическую атаку Киевского режима на территории РФ.
МО РФ сообщило об уничтожении двух дронов противника над Брянской областью
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Два вражеских беспилотника самолетного типа были уничтожены российскими средствами ПВО в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны России. 

«13 сентября около 22:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило МО РФ.

Сегодня также стало известно об уничтожении трех безэкипажных катеров украинских националистов в акватории Черного моря. Кроме того военнослужащие ВС РФ поразили три бригады боевиков в районе Работино Запорожской области.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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