ПВО сбила два БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Около 00:10 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку.

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Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, тем самым сорвав попытку террористической атаки со стороны киевского режима. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«14 сентября около 00.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее украинский беспилотник самолетного типа был обнаружен в Белгородской области. Он был уничтожен силами российских средств ПВО.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.