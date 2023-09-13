МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО России.
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Российские средства ПВО уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Российское оборонное ведомство отметило, что украинский беспилотник был уничтожен около 21:30 по московскому времени.
Ранее российские силы Противовоздушной обороны уничтожили БПЛА противника над Курской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 13:30 по московскому времени 11 сентября.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.