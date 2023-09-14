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Митволя приговорили к 4,5 годам из-за мошенничества при строительстве метро

Вероника Волосунова
13:17 14.09.2023
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал свою вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Суд Красноярска приговорил экс-замглаву Росприроднадзора Олега Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 900 миллионов рублей во время строительства красноярского метро. Об этом сообщает «7 канал Красноярск»

Во время судебного заседания Митволь признал свою вину.

«Да, согласен», - ответил Митволь на вопрос о том, согласен ли он с предъявленным обвинением.

На заседании экс-чиновник также сообщил об ухудшении здоровья после пребывания в СИЗО - у него появилась опухоль в средостении размером семь на три сантиметра. Он отметил, что из-за этого должен находиться под наблюдением у онколога, поскольку в любой момент опухоль может перекрыть пищевод.

Максимальное наказание по статье за мошенничество в особо крупном размере - 10 лет лишения свободы.

По уголовным делам о хищении при строительстве метро также проходят экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и экс-министр транспорта региона Константин Димитров.

Напомним, Олега Митволя задержали 10 июня 2022 года в аэропорту Внуково, откуда он планировал лететь в Турцию на семейный отдых. После он заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить ущерб в добровольном порядке. С 5 июля 2023 года он находился под домашним арестом.

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