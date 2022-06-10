Громкий процесс: что известно о деле экс-чиновника Митволя с хищением 900 млн рублей

За мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере, в котором подозревается бывший столичный чиновник, грозит до десяти лет лишения свободы.

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Известный человек из столицы, бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект северного округа Москвы Олег Митволь в 2018 году возглавил красноярскую компанию, которая по госконтракту проводила инженерные изыскания на площадках будущего метро. Причем проект возведения подземки появился еще в 80-х годах прошлого века.

«Красноярский край ежегодно тратил 75 миллионов рублей просто на обследование этого метро. Этого огромные деньги, на нем и передвигаться нельзя, и деньги выбрасывались. То, что мы сейчас идем по единственно верному пути, окончанию этого проекта, - это очень важно для развития всего региона в целом», - рассказывает Митволь в эфире одного из местных красноярских телеканалов.

В 2019 году на Красноярском экономическом форуме Олег Митволь представил макет метрополитена. Тогда он заверил, что его компания грамотно расходует выделенные на подземку бюджетные средства и лишнего не тратит. Однако сегодня, 10 июня, Красноярский краевой суд арестовал Митволя. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, по части 4-й статьи 159-й. По 24 июля включительно», - сказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Экс-префекта столичного округа задержали в Москве в аэропорту Внуково, откуда он пытался вылететь за рубеж. Но маршрут бывшего чиновника резко перестроили до Красноярска, где суд отправил его в СИЗО. Знакомый Олега Митволя, который летел тем же рейсом, отметил, что задержанный находился в эконом-классе, и его сопровождали двое мужчин.

«Смотрю, все выходят, а он сидит. И с маской на лице, говорю: “Может тебя подбросить, меня машина встречает”. Он говорит: “Нет, меня тоже встречает”, и двое в гражданском», - описывает депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов.

Кроме того, некоторые подробности задержания Олега Митволя сообщила его помощница.

«Олег Митволь 10 июня был задержан в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края. Когда собирался в запланированный отдых в Турцию с семьей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ рамках заключенного госконтракта. Где находится Олег Львович, ради его безопасности попросили не сообщать», - рассказала Инга Шленская.

По данным следствия, компания Олега Митволя в рамках госконтракта получила 954 миллиона рублей. Но выполнила только часть работ по инженерным изысканиям объектов метрополитена, строящегося в Красноярске. При этом в отчетах использовались устаревшие и неактуальные сведения. А часть документов подписана лицами, которые на самом деле не проводили в подземке никаких работ.

«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», - отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Красноярский метрополитен оказался типичным долгостроем, так как его возведение то откладывают, то возобновляют. Три года назад начались инженерно-технические изыскания и разработка проектной документации, чем как раз и занималась компания Митволя. И уже тогда у счетной палаты края были вопросы к тому, как расходовались бюджетные деньги.

«Знаю одно - махинации, связанные с финансовыми средствами на метро, нами констатировались еще два года тому назад», - заявила экс-председатель счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко.

За мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере, в котором подозревается бывший столичный чиновник, грозит до десяти лет лишения свободы.