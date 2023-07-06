Митволь обвиняется в хищении средств при строительстве метро в Красноярске, его задержали 10 июня 2022 года.

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Решением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, расположенного в Новосибирске, экс-префекта САО Москвы Олега Митволя перевели под домашний арест. Об этом сообщила «Звезде» его помощница, уточнив, что уже вчера он был в своей квартире.

«Апелляционным судом принято новое решение об изменении в отношении Митволя О.Л. меры пресечения на домашний арест», - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение Красноярского краевого суда было признано необоснованным.

Ранее подследственного перевели из больницы в СИЗО в Красноярске. Во ФСИН это решение объяснили его удовлетворительным состоянием и отказом от обследования.

Олег Митволь обвиняется в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Его задержали 10 июня 2022 года.