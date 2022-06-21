При этом бывший префект САО Москвы выразил готовность в добровольном порядке возместить ущерб.

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Бывший замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить ущерб. Кроме того, уточняется, что адвокат бывшего чиновника также предоставил личные поручительства депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Олега Савченко.

«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб», - цитирует РИА Новости сообщение суда.

Ранее Красноярский краевой суд оставил в силе арест Олега Митволя. Напомним, суд постановил арестовать бывшего префекта САО Москвы по подозрению в хищении 900 миллионов рублей. Он будет содержаться под стражей до 24 июля.