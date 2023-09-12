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Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина

Андрей Аркадьев
12:06 12.09.2023
Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР не предполагается, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Министр обороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах глав России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР не предполагается, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, будет», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь сообщил о предстоящей встрече российского и северокорейского лидеров. Песков сказал, что переговоры пройдут на Дальнем Востоке, но не уточнил место их проведения.

В честь гостя из Северной Кореи Путин даст официальный обед. Пресс-конференция по итогам переговоров не запланирована.

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