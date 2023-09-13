Востоковед Воронцов назвал противостояние США главной темой встречи глав РФ и КНДР

По словам эксперта, в ходе переговоров лидеры двух стран могли обсуждать вызовы, которые создает Вашингтон в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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В ходе встречи в Приамурье президент России Владимир Путин и глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын могли, помимо прочего, обсуждать противостояние вызовам, которые создают США, Япония и Южная Корея в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом «Звезде» рассказал заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Он также отметил, что лидер КНДР посетил Россию первой после трехлетней изоляции, что может говорить о том, что Ким Чен Ын ставит установление отношений с Москвой в приоритет.

«Это первый визит за рубеж главы КНДР после трехлетней ковидной изоляции. И визит в Россию. Это подтверждает внешнеполитические приоритеты КНДР и уровень наших отношений, доверия друг к другу. Другой фактор - ситуация в (Азиатско-Тихоокеанском. - Прим. ред.) регионе стремительно меняется из-за энергичных действий США по наращиванию своей военной инфраструктуры, создания новых блоков, переформатирования треугольника США - Япония - Южная Корея, - превращения его в ударный инструмент в руках Вашингтона», - рассказал Воронцов.

По словам эксперта, действия Вашингтона создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызовы как для России, так и для КНДР, а также Китая. Именно поэтому возникла необходимость встречи лидеров России и Северной Кореи.

Напомним, что в Приамурье 13 сентября состоялась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Особое внимание в ходе визита северокорейского лидера уделялось российской космической отрасли. Ким Чен Ыну провели экскурсию по космодрому Восточный и представили современные стартовые комплексы ракет «Ангара» и «Союз-2». Глава КНДР также выразил готовность содействовать России в борьбе с мировым империализмом.