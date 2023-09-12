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Песков ответил Сунаку, почему Путин не посещает саммиты G20

Марина Крижановская
05:55 12.09.2023
Глава российского государства имеет весьма активный график встреч, в котором встреча с представителями Запада «не может добавить ничего конструктивного» к повестке дня в РФ.
Песков ответил Сунаку, почему Путин не посещает саммиты G20
© Фото: Fred Duval Keystone Press Agency Globallookpress
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У президента России Владимира Путина активный международный график и у него нет потребности во встречах с иностранными партнерами. Такое мнение выразил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он прокомментировал вопрос журналистов об обвинении британского премьера Риши Сунака Владимира Путина в якобы отсутствии смелости два года не встречаться со своими коллегами по G20.

«У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Именно эта встреча не может добавить ничего конструктивного. Вы видите, что международный график Путина весьма активный. Когда придет время встречи с этими джентльменами, это будет сделано», - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле исходят из суждений и заявлений представителей Запада.

Саммит G20 в Индии не посетили президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

После этого президент Бразилии Лула да Сильва пригласил Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Также бразильский президент намерен посетить саммит БРИКС в России.

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