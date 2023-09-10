Президент Бразилии пригласил Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Политик анонсировал свое присутствие на саммите БРИКС в России в следующем году.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва объявил о своем намерении посетить в следующем году Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индия). Об этом он рассказал 9 сентября в интервью индийскому телеканалу FirstPost.

Глава Бразилии добавил, что также в ответ ожидает президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году, российский лидер будет обязательно приглашен на это мероприятие.

Напомним, ранее бразильский президент указал на то, что саммит G20 не является форумом для обсуждения украинского вопроса. По его мнению, эта тема должна быть адресована участникам Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября, а в рамках «Группы двадцати» необходимо вести дискуссии по экономическим вопросам, Всемирному банку и МВФ.

В настоящее время в Индии на саммите G20 Россию представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее лидеры России и КНР объявили о своем отсутствии на данной встрече в верхах.