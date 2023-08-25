В Кремле заявили, что Путин не планирует ехать лично на саммит G20 в Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным акцентом для Путина остается спецоперация.

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В Кремле сообщили, что Путин не собирается лично приезжать на саммит G20 в Индии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов у президента нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков подчеркнул, что для Владимира Путина сейчас главный акцент - специальная военная операция.

Дмитрий Песков напомнил, что Путин уже присоединялся к саммиту БРИКС дистанционно, но при этом, по его словам, этот формат еще будет уточняться.

Ранее президент России заявил, что действия РФ на Украине определены стремлением прекратить войну, развязанную Западом.