В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит G20 в Индии

Вероника Волосунова
09:50 31.08.2023
По данным источников Reuters, Си Цзиньпин, скорее всего, откажется от поездки на саммит G20 в Индии - Китай, как ожидается, представит премьер Ли Цян.
Reuters: Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит G20 в Индии
© Фото: Huang Jingwen, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не поедет на саммит G20 в столице Индии, который состоится 9-10 сентября, вместо него Китай, как ожидается, представит премьер Госсовета Ли Цян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии... Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября», - говорится в сообщении агентства.

Информация о том, почему лидер КНР может не приехать на саммит, не приводится.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не планирует ехать лично на саммит G20 в Индии. По словам пресс-секретаря главы государства, главным приоритетом для Путина остается проведение спецоперации. Россию на встрече «двадцатки» представит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, на саммите будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений и поставок продовольствия. Он также подтвердил данные, что Украина не приглашена на саммит.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:30 В стране и мире
Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании
09:53 В стране и мире
Видео
ФСБ: двое проникших в Брянскую область диверсантов ликвидированы, пятеро задержаны
09:50 В стране и мире
Reuters: Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит G20 в Индии
08:01 В стране и мире
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Воскресенским районом МО
05:33 В стране и мире
Видео
Отряд кораблей ТОФ эвакуировал жителей из затопленных мест Приморья
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.