Reuters: Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит G20 в Индии

По данным источников Reuters, Си Цзиньпин, скорее всего, откажется от поездки на саммит G20 в Индии - Китай, как ожидается, представит премьер Ли Цян.

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Председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не поедет на саммит G20 в столице Индии, который состоится 9-10 сентября, вместо него Китай, как ожидается, представит премьер Госсовета Ли Цян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии... Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября», - говорится в сообщении агентства.

Информация о том, почему лидер КНР может не приехать на саммит, не приводится.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не планирует ехать лично на саммит G20 в Индии. По словам пресс-секретаря главы государства, главным приоритетом для Путина остается проведение спецоперации. Россию на встрече «двадцатки» представит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, на саммите будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений и поставок продовольствия. Он также подтвердил данные, что Украина не приглашена на саммит.