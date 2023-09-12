В ЕК заявили, что каждый случай въезда россиян с личными вещами нужно рассматривать отдельно

Еврокомиссия скорректировала документ, касающийся въезда россиян на территорию Евросоюза с личными вещами и автотранспортом.

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Еврокомиссия призвала страны Евросоюза рассматривать каждый случай ввоза россиянами вещей, попадающий в санкционный список, в индивидуальном порядке. Об этом организация сообщила в пояснительном документе на официальном сайте.

«Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и применять запреты соответствующим образом», - написала ЕК.

Ранее стало известно, что Германия не собиралась делать исключения для некоторых вещей из санкционного списка вещей, запрещенных для ввоза россиянами на территорию Евросоюза. В немецкой таможне заявили, что могут конфисковать любой товар.

В свою очередь Финляндия пообещала, что не будет запрещать гражданам РФ въезжать на территорию страны на автомобилях с российскими регистрационными номерами. А представитель Еврокомиссии заверил, что одежду снимать на границе Европа тоже не собирается.