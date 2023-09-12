В стране и мире Финляндия не стала запрещать въезд на зарегистрированных в РФ авто Игнат Далакян Руководитель отдела по санкциям МИД Финляндии отметила, что в случае принятия другого решения по данному вопросу об этом будет заявлено заранее. © Фото: Игорь Петров, РИА Новости Читайте нас на: Финляндия не стала исполнять рекомендацию Европейского союза, запрещающую въезд гражданам России на зарегистрированных в РФ автомобилях. Об этом сообщает издание YlE. «Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию», - сообщает издание со ссылкой на руководителя отдела по санкциям финского внешнеполитического ведомства Пиа Сариваара. Дипломат добавила, что в случае принятия другого решения об этом будет заявлено заблаговременно. Ранее общественная телерадиовещательная корпорация Yle сообщала, что Финляндия переживает упадок без российских туристов. Согласно статье издания, конфликт на Украине повлиял и на финансирование Евросоюзом восточных пограничных регионов страны. Экспертное мнение и аналитика