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Германия не будет делать исключения из санкционного списка ЕС для россиян

Елизавета Егорова
17:30 12.09.2023
В Германии заявили, что будут изымать у россиян любые товары, включенные в санкционный список.
Германия не будет делать исключения из санкционного списка ЕС для россиян
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress
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В Германии заявили, что не будут делать исключения для ряда вещей, включенных в санкционный список ЕС для въезжающих на территорию Евросоюза россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на таможню страны.

«Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян - любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», - говорится в ответе таможни на запрос гражданина РФ.

Несколько дней назад стало известно, что Европа запретила россиянам въезд на территорию Евросоюза на личных автомобилях с российскими регистрационными номерами, а также с некоторыми личными вещами (ноутбуками, смартфонами, косметикой и т.д.).

Однако позже Финляндия заявила, что не собирается изымать российские автомобили, а представитель Еврокомиссии рассказал, что с граждан РФ не будут снимать на границе подпадающую под эмбарго одежду.

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