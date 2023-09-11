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В ЕС заявили, что не будут снимать одежду с россиян на границе

Елизавета Егорова
17:35 11.09.2023
Представитель Еврокомиссии заявил, что россияне, которые въезжают на территорию ЕС в одежде из списка запрещенных для импорта вещей, вряд ли имеют намерение обойти санкции.
В ЕС заявили, что не будут снимать одежду с россиян на границе
© Фото: Mandoga Media, Globallookpress
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С россиян не будут снимать одежду на границе с Евросоюзом после введения запрета на въезд в ЕС на автомобиле с российскими регистрационными номерами и с личными вещами. Об этом заявил представитель Еврокомиссии в ходе брифинга.

«Если кто-то пересекает границу, а его одежда находится в списке (запрещенных для импорта вещей. - Прим. ред.), но понятно, что он вряд ли будет обходить санкции, это не то, что нужно принимать во внимание», - заявил представитель ЕК.

Что касается запрета на импорт автомобилей, представитель подтвердил, что теперь россияне не смогут попасть на территорию ЕС на личном российском автомобиле.

Ранее стало известно, что после введенных ограничений посольство РФ в Финляндии призывало россиян воздержаться от въезда в страну на личном автомобиле с российским регистрационным номером.

Сенатор от ЕАО Владимир Джабаров был удивлен лицемерием европейских политиков, которые «пропускают» через свои границы российские газ и нефть, но запрещают провозить косметику и ноутбуки. По мнению Джабарова, ЕС лучше прекратить дипломатические отношения с РФ.

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