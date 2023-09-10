ЕС запретил въезжать россиянам на своем автомобиле и с личными смартфонами

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Еврокомиссия подтвердила запрет на въезд российских граждан на территорию Европейского союза на личных автомобилями, зарегистрированных в РФ, со смартфонами и косметическими средствами. Об этом стало известно из доклада на сайте Еврокомиссии.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», - сказано в заявлении.

Подобные перемещения россиян будут трактоваться в Евросоюзе как запрещенный импорт. Под запрет попадает личный транспорт, предназначенный для перевозки менее десяти человек, вне зависимости от целей использования - коммерческих или личных, а также прицепы и полуприцепы.

Также запрещен въезд со следующими личными вещами, к примеру, со смартфонами, ноутбуками, косметикой, драгоценностями, изделиями из кожи и меха.

Ранее в мае этого года в Еврокомиссии заявили о готовности ужесточить санкционную политику в отношении России. Говорилось о планах установить ограничение на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию.