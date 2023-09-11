В Госдепе заявили, что вопрос поставки ракет ATACMS Киеву еще обсуждается

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Соединенные Штаты еще не решили, будет ли страна поставлять Киеву ракеты дальнего действия ATACMS. Однако, как заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, вопрос еще обсуждается.

«Мы продолжаем вести переговоры с нашими украинскими коллегами, а также на внутреннем уровне по данному вопросу. У нас нет какой-либо новой позиции или решения», - заявил Миллер на регулярном брифинге.

Ранее стало известно, что Штаты склоняются к тому, чтобы передать Украине ракеты ATACMS. Телеканал ABC News сообщил, что оружие может войти в следующий пакет военной помощи.