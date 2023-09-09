АВС News: США склоняются к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

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США склоняются к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, на поставках которых давно настаивает киевский режим. Об этом сообщает телеканал АВС News.

«Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS», - говорится в публикации.

Журналисты сообщают, что если Белый дом примет окончательное решение, то ракеты дальнего радиуса действия могут войти в следующий пакет военной помощи.

Между тем, не все в Вашингтоне поддерживают бездумную накачку националистов современным оружием. Некоторые конгрессмены выступили против поставок Украине из-за провала ее контрнаступления. Как ранее написала газета Washington Post, Россия проявила мрачный профессионализм, из-за чего контрнаступление, на которое были потрачены десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей.