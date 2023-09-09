В стране и мире В стране и мире В стране и мире

АВС News: США склоняются к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

Ян Брацкий
02:03 09.09.2023
Вероятно, ракеты дальнего радиуса действия войдут в следующий пакет военной помощи от США.
АВС News: США склоняются к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS
© Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

США склоняются к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, на поставках которых давно настаивает киевский режим. Об этом сообщает телеканал АВС News.

«Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS», - говорится в публикации.

Журналисты сообщают, что если Белый дом примет окончательное решение, то ракеты дальнего радиуса действия могут войти в следующий пакет военной помощи.

Между тем, не все в Вашингтоне поддерживают бездумную накачку националистов современным оружием. Некоторые конгрессмены выступили против поставок Украине из-за провала ее контрнаступления. Как ранее написала газета Washington Post, Россия проявила мрачный профессионализм, из-за чего контрнаступление, на которое были потрачены десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:49 В стране и мире
СК Армении освободил блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
22:19 В стране и мире
Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» из-за политики Киева
21:47 В стране и мире
Часть персонала ЗАЭС временно отпустят из-за угрозы провокаций ВСУ
21:23 В стране и мире
Видео
Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие РФ
17:47 В стране и мире
Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников над Брянском
Популярное
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
В Москве учителя школы подозревают в распространении закладок с мефедроном
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.