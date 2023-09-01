Борисов: поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат»
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что комплекс «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство.
«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"», - сказал Борисов в ходе марафона «Поделись своим знанием».
Ранее в РВСН раскрыли смысл названия нового стратегического комплекса - по словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, он был назван в честь древних воинов, наводивших страх на своих врагов.
Также наш телеканал показывал, из чего создается «Сармат», опубликовав кадры с производства межконтинентальных баллистических ракет.
Кроме этого, журналисты «Звезды» показали и уникальные кадры пуска ракетного комплекса «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.