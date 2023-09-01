Борисов: поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об этом на марафоне «Поделись своим знанием».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что комплекс «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"», - сказал Борисов в ходе марафона «Поделись своим знанием».

Ранее в РВСН раскрыли смысл названия нового стратегического комплекса - по словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, он был назван в честь древних воинов, наводивших страх на своих врагов.

Также наш телеканал показывал, из чего создается «Сармат», опубликовав кадры с производства межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме этого, журналисты «Звезды» показали и уникальные кадры пуска ракетного комплекса «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.