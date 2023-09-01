ОПК ОПК ОПК

Борисов: поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат»

13:15 01.09.2023
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об этом на марафоне «Поделись своим знанием».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что комплекс «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"», - сказал Борисов в ходе марафона «Поделись своим знанием».

Ранее в РВСН раскрыли смысл названия нового стратегического комплекса - по словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, он был назван в честь древних воинов, наводивших страх на своих врагов

Также наш телеканал показывал, из чего создается «Сармат», опубликовав кадры с производства межконтинентальных баллистических ракет

Кроме этого, журналисты «Звезды» показали и уникальные кадры пуска ракетного комплекса «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:24 Армия
Видео
Первый замминистра обороны Цаликов поздравил академию РВСН с Днем знаний
14:18 В стране и мире
Видео
Путин и Жапаров дали старт строительству трех русских школ в Киргизии
12:59 В стране и мире
Песков заявил, что переговоры Путина с Эрдоганом пройдут 4 сентября в Сочи
11:51 В стране и мире
Лавров: Эр-Рияд пытался убедить всех в бесперспективности переговоров по Украине без Москвы
10:29 В стране и мире
Чипирование собак и контроль за вейпами: какие изменения в России вступают в силу 1 сентября
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.