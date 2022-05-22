Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

При создании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» в основном применяются алюминиево-магниевые сплавы и композиционные материалы, которые уже доказали свою надежность и позволяют снизить вес и так большой ракеты. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал создатель «Сармата», генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

«Материалы, из которых ракета сделана, это преимущественно алюминиево-магниевые сплавы. Они показали свою надежность и привлекательность в том, что они достаточно легкие и обеспечивают высокую нагрузку. Кроме алюминиево-магниевых сплавов применяются еще и композиционные материалы, из которых изготовлены как обтекатель, так и транспортно-пусковой контейнер, и некоторые другие элементы конструкции», - сказал конструктор.

Овальные заготовки, которые станут частью МБР «Сармат», создаются из чистых листов алюминия. На специальных станках им придается нужна форма, а затем фрезерный станок наносит на заготовки вафельный фон, который позволят снизить вес частей ракеты и при этом сохранить ее прочность. Для этих целей также используется метод химического фрезерования - это когда изделие погружается в специальную жидкость, где начинается процесс травления. В это время происходит «вытравливание» ненужных частей заготовки, при этом прочность конструкции сохраняется.

По словам Дегтяря, такая сложная технология производства и уникальный опыт работников Государственного ракетного центра им. Макеева позволили создать «Сармат 7 абсолютно уникальным и недостигаемым для других стран.

«Ни для кого не секрет, что заказчик выбирает подрядчика по результатам деятельности за последний год. Надо сказать, что ракетный центр создал за последние годы 4 ракетных комплекса. Эти ракетные комплексы превосходит все зарубежные комплексы, самые лучшие ракеты в мире. По энергомассовому совершенству. Думаю, поэтому благодаря этим успехам и благодаря, что мы обладаем прорывными технологиями для «Сармата», нам и поручили работу по созданию этого комплекса в интересах ракетных войск стратегического назначения», - объяснил специалист.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сармат. Часть 1. Первый полет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, на что способен «Сармат» и как он устроен, а также увидите летные испытания ракеты. А еще съемочная группа программы - одна из немногих, кому удалось побывать в закрытом цехе, где собирают новые МБР.