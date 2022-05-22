Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Благодаря съемочной группе программы «Военная приемка» весь мир смог увидеть кадры успешного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк. Операторы программы разместили множество камер вблизи пусковой шахты и по границам стартовой площадки, что позволило рассмотреть исторический пуск во всех подробностях.

Напомним, что первый испытательный пуск «Сармата» состоялся 20 апреля 2022 года в 15 часов 12 минут по московскому времени. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, а расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сармат. Часть 1. Первый полет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, на что способен «Сармат» и как он устроен, а также увидите летные испытания ракеты. А еще съемочная группа программы - одна из немногих, кому удалось побывать в закрытом цехе, где собирают новые МБР.