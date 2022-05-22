В РВСН раскрыли смысл наименования МБР «Сармат»

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Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» получила такое название в честь древних воинов, чье мастерство ведения боя наводило страх на соперников и вселяло чувство неотвратимости возмездия. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

«”Сармат” - бесстрашные древние воины, они создали тяжелую конницу, имеющую на вооружении длинное, тяжелое копье, стрелы. И самое главное, был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что вот за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить. Это может быть меч возмездия. Это то, что предупреждает о том, что Россия надежно защищена», - объяснил Каракаев.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сармат. Часть 1. Первый полет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, на что способен «Сармат» и как он устроен, а также увидите летные испытания ракеты. А еще съемочная группа программы - одна из немногих, кому удалось побывать в закрытом цехе, где собирают новые МБР.