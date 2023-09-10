В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ попросило россиян не ездить на своих машинах в Финляндию

Сергей Лебедев
15:09 10.09.2023
Это связано с ограничениями, введенными Европейским союзом.
Посольство РФ попросило россиян не ездить на своих машинах в Финляндию
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Читайте нас на:

Гражданам РФ рекомендовали воздержаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами. Это связано с тем, что страны Евросоюза запретили нашим соотечественникам въезжать к ним на своем автомобиле, говорится в заявлении посольства.

«Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», - написало посольство РФ в Хельсинки в своем Telegram-канале.

Ранее Еврокомиссия подтвердила запрет на въезд россиян в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, со смартфонами и косметическими средствами.

В Евросоюзе намерены подобные перемещения трактовать как запрещенный импорт.

Напомним, адвокат Сергей Гландин в беседе со «Звездой» оценил риски для россиян после введения Европейским союзом запрета на въезд с некоторыми личными предметами. По его словам, не исключено, что на границе заберут телефон и последний рулон туалетной бумаги.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:33 В стране и мире
Видео
Лавров: нет ничего хорошего в попытках США проникнуть в Закавказье
11:39 В стране и мире
ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье
11:08 В стране и мире
На пост губернатора ЯНАО переизбрали 35-летнего Артюхова
11:00 В стране и мире
ЕС запретил въезжать россиянам на своем автомобиле и с личными смартфонами
09:29 В стране и мире
В воздухе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Популярное
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.