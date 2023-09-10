Посольство РФ попросило россиян не ездить на своих машинах в Финляндию

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Гражданам РФ рекомендовали воздержаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами. Это связано с тем, что страны Евросоюза запретили нашим соотечественникам въезжать к ним на своем автомобиле, говорится в заявлении посольства.

«Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», - написало посольство РФ в Хельсинки в своем Telegram-канале.

Ранее Еврокомиссия подтвердила запрет на въезд россиян в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, со смартфонами и косметическими средствами.

В Евросоюзе намерены подобные перемещения трактовать как запрещенный импорт.

Напомним, адвокат Сергей Гландин в беседе со «Звездой» оценил риски для россиян после введения Европейским союзом запрета на въезд с некоторыми личными предметами. По его словам, не исключено, что на границе заберут телефон и последний рулон туалетной бумаги.