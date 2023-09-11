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Джабаров предложил ЕС разорвать дипломатию с РФ после запрета на ввоз вещей

Елизавета Егорова
15:59 11.09.2023
Сенатор от ЕАО Джабаров заявил, что Европа лицемерно пропускает через свои границы российские газ и нефть, однако провоз ноутбуков и косметики граждан РФ теперь под запретом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress
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Сенатор от Еврейской автономной области и первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров усомнился в целесообразности продолжения дипломатических отношений с Евросоюзом после введения запрета на въезд на территорию ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России, и с личными вещами (косметикой, смартфонами и пр.).

«Это похоже на бред. Бред сивой кобылы. Раз возникают такие проблемы, может, на самом деле им прервать с нами отношения дипломатические. Пусть они будут инициаторами. Ну если не хотите видеть наших граждан, если вам помешали наши смартфоны...» - сказал Джабаров в разговоре со «Звездой».

Сенатор удивился тому факту, что Европа продолжает «пропускать» через границы российские нефть и газ, а провоз ноутбуков и косметики теперь под запретом.

«Как вести переговоры по заключению контрактов - они продолжают у нас качать нефть и газ. Европа сошла с ума. Мы вчера решили, что это шутка», - заявил Джабаров.

Напомним, что вчера Европейский союз в рамках санкционного давления на Россию запретил нашим гражданам въезжать на территорию ЕС на транспортных средствах, зарегистрированных в РФ. Союз будет рассматривать их как запрещенный импорт.

Посольство России в Финляндии уже попросило россиян воздержаться от поездок в страну на личном автомобиле с российскими регистрационными знаками.

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