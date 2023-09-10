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Новые власти Нигера заявили, что Франция размещает войска в ряде стран ЭКОВАС

Максим Крюков
03:42 10.09.2023
Новое руководство западноафриканского государства уточнило, что Париж развертывает свои силы в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ЭКОВАС.
Новые власти Нигера заявили, что Франция размещает войска в ряде стран ЭКОВАС
© Фото: Cristel XinHua Global Look Press
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Новые власти в Нигере во время выступления по национальному телевидению заявили, что Франция увеличивает численность своих военнослужащих в государствах, которые входят в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Новое руководство Нигера отметило, что Париж готовится к агрессии в отношении Ниамея и размещает войска в таких странах, как Кот-д'Ивуар, Сенегал и Бенин, передает французское информационное агентство Agence France-Presse.

В среду, 6 сентября, телеканал Al Arabiya сообщил, что захватившие власть в Нигере потребовали от Франции установить график вывода ее военного контингента с территории африканской страны. По данным источника, стороны обсуждали вывод французских войск, которые действовали в зоне африканского Сахеля (тропический саванный регион в Африке).

Вечером того же дня стало известно, что часть французского военного контингента может быть выведена из Нигера. Отмечалось, что решение о передислокации «части людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом», может быть принято в связи с политическим тупиком между Парижем и Ниамеем.

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