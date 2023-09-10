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Макрон: Франция не выведет войска из Нигера без просьбы свергнутого президента

Сергей Лебедев
15:42 10.09.2023
Париж не признает легитимность заявлений мятежников.
Макрон: Франция не выведет войска из Нигера без просьбы свергнутого президента
© Фото: Djibo Issifou, dpa, Global Look Press
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Франция выведет войска из Нигера только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон. По его словам, Париж не признает легитимность заявлений мятежников.

«И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним», - цитирует РИА Новости слова Макрона.

Он также отметил, что Франция требует освобождения президента Нигера и восстановления конституционного порядка. Ранее мятежники потребовали от Парижа установить график вывода ее военных из страны.

Также они заявили, что Франция готовится к агрессии в отношении Нигера. Париж сейчас увеличивает численность войск в государствах, входящих в ЭКОВАС.

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