Число погибших в результате землетрясении в Марокко превысило 2 000

По данным МВД Марокко, в результате стихийного бедствия пострадали более двух тысяч человек.

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Количество жертв землетрясения в Марокко перевалило за две тысячи. Об этом пишет местная газета Hespress со ссылкой на МВД страны.

Как уточняет издание, в результате природной катастрофы пострадали более двух тысяч человек.

Еще несколько часов назад сообщалось о 1 305 погибших и 1 832 пострадавших. Пока о конечных данных говорить рано. Так, по мнению заведующего лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрея Корженкова, количество жертв подземных толчков в Марокко может сильно возрасти. Речь идет о 5-10 тысячах погибших. Эксперт объяснил, что Марокко находится на северной границе Африканской литосферной плиты. Он добавил, что это известный тектонически-активный район, там все время происходят землетрясения.

В связи с трагедией король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур - в стране приспустят флаги. Он также поручил усилить поисково-спасательные возможности для ускорения эвакуации раненых, обеспечить пострадавшие регионы чистой питьевой водой.