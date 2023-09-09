Число жертв мощного землетрясения в Марокко достигло 1305
Ранены, согласно последним данным МВД страны, 1832 человека.
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Число погибших в результате мощного землетрясения в Марокко достигло 1305. Ранены 1832 человека. Об этом сообщает Hespress со ссылкой на обновленные данные министерства внутренних дел страны.
Отмечается, что наибольшее количество смертей зарегистрировали в провинции Эль-Хауз. Погибли там, по последним данным, 694 человека.
Сейчас продолжается разбор завалов. Скорее всего, число жертв стихии еще увеличится.
«Государственные органы продолжают мобилизацию для ускорения процесса спасения и эвакуации раненых, оказания помощи пострадавшим и мобилизации всех необходимых возможностей для устранения последствий болезненной трагедии», - отметили в МВД.
Ранее король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур.