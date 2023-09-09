В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

Во всех мечетях по всему королевству проведут молитвы за души жертв землетрясения.

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морской бой

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур в связи с гибелью более 1 000 человек в результате землетрясения, произошедшего в стране в пятницу вечером. Об этом сообщает Hespress. В стране приспустят флаги.

Мухаммед VI поручил усилить поисково-спасательные возможности для ускорения эвакуации раненых, обеспечить пострадавшие регионы чистой питьевой водой. В стране будут раздавать продовольственные пайки, палатки и одеяла.

Вооруженные силы перебросили значительные людские и материально-технические ресурсы, как по воздуху, так и по суше, а также специализированные подразделения, состоящие из поисково-спасательных команд и медико-хирургического полевого госпиталя.

Во всех мечетях по всему королевству проведут молитвы за души жертв землетрясения.

Число жертв сильнейшего за 63 года землетрясения в Марокко стали, согласно последним данным, 1037 человек, еще 1204 человека пострадали. Эпицентр толчков магнитудой 6,9 находился в 80 километрах от Марракеша.