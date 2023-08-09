«Я был весь в крови»: очевидец рассказал о взрыве в Сергиевом Посаде

По словам Евгения Хонова, его сильно тряхнуло, в здании вышибло окна, а осколки обрушились на него.

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Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде работник строительного магазина в 300 метрах от Загорского оптико-механического завода рассказал RT о том, как все случилось. По словам Евгения Хонова, его сильно тряхнуло, в здании вышибло окна, а осколки обрушились на него. Евгению порезало руки и лицо.

«Порез сантиметра четыре пришлось зашивать, я был весь в крови», - рассказал он.

После этого работник магазина вышел на улицу и увидел огромный столб дыма. Потом его отвезли в больницу. Хонову оказали медпомощь, и сейчас он уже находится дома.

Ранее стало известно, что в больнице умерла одна из пострадавших при взрыве в больнице Сергиева Посада. В реанимации остаются пятеро пострадавших. Из-под завалов спасатели извлекли троих, они в тяжелом состоянии.

Под руинами могут еще оставаться люди, их ищут. Взрыв, предположительно, произошел на территории ангара с пиротехникой, который занимала частная компания.

В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС.