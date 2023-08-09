В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС
Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова.
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщает замглавы администрации округа Оксана Ероханова.
Режим введен по результатам заседания мобильного штаба КЧС, отмечает «360».
Ероханова уточнила, что режим ЧС позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для того, чтобы восстановить пострадавшие объекты.
Сегодня в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв в цеху, где изготавливали пиротехнические изделия. Из-за этого в городе, например, прекратили подачу горячей воды.
Сообщалось, что после взрыва в больницы Сергиева Посада обратились 56 человек.