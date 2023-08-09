Умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

За жизнь еще пятерых человек борются врачи, они получили обширные ожоги тела.

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Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде умерла в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую ЦРБ. За жизнь еще пятерых человек борются врачи, они получили обширные ожоги тела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в реанимации больницы находятся 6 человек, всего госпитализировано 30 из 56 пострадавших при взрыве.

Завалы на месте взрыва разбирают около 160 спасателей, привлечены специалисты с собаками. Сотрудники силовых ведомств выясняют причины взрыва.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел предположительно в ангаре с пиротехникой на территории Загорского оптико-механического завода. Там частная компания арендовала склад и хранила пиротехнические изделия.