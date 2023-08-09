После взрыва в Сергиевом Посаде в больницы обратились 56 человек

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После взрыва в Сергиевом Посаде к врачам обратились 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, сейчас 30 пострадавших находятся в стационаре, шесть из них - в реанимации. Остальные 26 человек обратились в травмпункт. Врачи их осмотрели и отпустили домой.

На работы по разбору завалов спасателям может понадобиться около 12 часов, сообщил глава региона. Они уже нашли троих пострадавших, медики оценивают состояние спасенных людей как тяжелое. Под завалами могут еще оставаться другие люди.

Над разбором завалов работают почти 160 спасателей. Сотрудники силовых ведомств выясняют причины взрыва.

Властям поступило около сотни обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла, сообщил Воробьев. Повреждения получили 38 многоквартирных домов, автомобили, частично разрушены школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч», магазин. По словам губернатора, всем будет оказана помощь для устранения последствий взрыва.

На месте взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде работают кинологи. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться пять человек. Из-за взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды.