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Пентагон: Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16

Владимир Рубанов
22:04 08.08.2023
Проводить обучение будут западные союзники Киева, сообщила представитель военного ведомства.
Пентагон: Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16
© Фото: U.S. Air Force, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Президент США Джозеф Байден разрешил обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, передает РИА Новости. Проводить обучение будут западные союзники Киева, сообщила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, глава Белого дома «дал зеленый свет», чтобы «разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке» украинских летчиков.

Обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Госдеп США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы.

Ранее сообщалось, что F-16 вряд ли появятся на Украине раньше весны. По состоянию на конец июля США и их союзники еще не утвердили план обучения украинских летчиков.

В середине июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что украинских летчиков начнут учить на F-16 «через пару недель», потому что европейским союзникам Вашингтона требуется время, чтобы подготовить тренировочные мощности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на поставку Украине американских истребителей понадобится несколько месяцев.

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