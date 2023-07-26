Politico: F-16 вряд ли появятся на Украине раньше весны

США и их союзники пока не решили, где обучать украинских летчиков.

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Запад изо всех сил пытается согласовать детали обучения украинских летчиков пилотированию F-16, пишет Politico. Однако пока США и их союзники еще даже не утвердили план обучения, сообщили изданию три американских чиновника, знакомые с обсуждением.

Одно из предложений предполагает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты. Там они могли бы пройти обучение в 162-м воздушном крыле - подразделении ВВС Национальной гвардии, которое базируется в Тусоне, штат Аризона. Там уже обучают иностранных партнеров Вашингтона полетам на F-16. Однако эта идея не нашла поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для тренировки военных Киева где-то за пределами этой страны. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе, говорится в статье.

По словам источников издания в США, никаких окончательных решений еще не принято. Коалиция предприняла определенные шаги для начала подготовки. В частности, аэрокосмический подрядчик Draken International начал набирать отставных военных пилотов для обучения украинцев.

Предполагается, что они будут работать на объекте, который строится в Румынии и станет региональным учебным центром F-16. По словам европейских официальных лиц, еще один учебный центр будет создан в Дании.

Обучение может начаться этим летом, скорее всего, в Европе, заявила во вторник представитель Пентагона Сабрина Сингх. Между тем, по ее словам, Великобритания планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов в течение нескольких недель.

«Что касается доставки самолетов или каких-либо дополнительных сроков, у меня просто нет ничего для вас сегодня», - сказала Сингх.

Несмотря на разные амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Госдеп США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы. До сих пор этого не произошло.

На самом деле официальные лица США говорят, что самолеты не прибудут не раньше весны, говорится в статье. «Возможно, к концу года мы запустим несколько пилотов для обучения, но настоящий F-16 с украинскими цветами» вряд ли появится раньше весны, сказал один из источников издания.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на поставку Украине американских истребителей понадобится несколько месяцев.