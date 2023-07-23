Блинкен назвал сроки поставок Киеву истребителей F-16

По словам Энтони Блинкена, для поставки Киеву истребителей F-16 необходимы «обучение» и «обслуживание».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на поставку Украине американских истребителей понадобится какое-то время, а именно несколько месяцев.

«Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени», - приводит CNN слова Блинкена.

Ранее в Белом доме заявили о неудачах Украины во время контрнаступления. Помощник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил значительное количество погибших и пострадавших.