Салливан сообщил, что украинских летчиков начнут учить на F-16 «через пару недель»

По словам представителя Белого дома, в ЕС, где будет проходить подготовка, сообщили, что им требуется это время для подготовки тренировочных мощностей.

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В Белом доме анонсировали начало переподготовки украинских летчиков на F-16 в Европе «через пару недель». Это может случиться «через пару недель», сообщил в воскресенье CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По словам представителя Белого дома, представители ЕС, где будет проходить подготовка, сообщили, что им требуется это время для подготовки тренировочных мощностей. Как только европейцы будут готовы, Вашингтон предоставит им нужные для начала обучения инструменты, добавил Салливан.

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон еще не дал разрешения обучать летчиков ВСУ управлению F-16. Этого разрешения ждут более десяти европейских государств.

При этом США отказались от скорых поставок F-16 Киеву. Как заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, условия для размещения самолетов на Украине не идеальны, потому что Россия обладает большими возможностями в том числе в сфере противовоздушной обороны.