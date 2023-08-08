Al-Arabiya: элитные части армии Нигера направляются к аэропорту и президентскому дворцу

Цель этих передвижений и численность подразделений не известна.

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Элитные части армии Нигера направляются к аэропорту и президентскому дворцу в столице страны Ниамее, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

О численности отрядов, которые выдвинулись к этим объектам, телеканал не сообщает. Цель этих передвижений также не известна.

Ранее мятежники не пустили в Нигер делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза, ссылаясь, в частности, на соображения безопасности. Военные заявляли также о закрытии воздушного пространства страны.

Вооруженные силы Нигера перебросили в столицу страны Ниамей подкрепления для подготовки к возможному военному вторжению. Это произошло через несколько часов после истечения ультиматума, предъявленного мятежникам со стороны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки).

Ранее представитель США Виктория Нуланд побывала в Нигере и провела ряд встреч в Ниамее. Однако ей не удалось встретиться ни с лидером мятежников Абдурахаманом Тиани, ни с отстраненным от власти и изолированным президентом Мохамедаом Базумом. Французская радиостанция RFI назвала визит Нуланд в Нигер безрезультатным.