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RFI: визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным

Владимир Рубанов
19:10 08.08.2023
Американский эмиссар в Ниамее не смогла увидеть ни лидера мятежников Абдурахамана Тиани, ни отстраненного от власти и изолированного президента Мохамеда Базума.
RFI: визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным
© Фото: Rod Lamkey, CNP, AdMedia, Global Look Press
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Высокопоставленный представитель дипломатии США Виктория Нуланд провела безрезультатную встречу с путчистами в Нигере, передает французская радиостанция RFI. Американский эмиссар встретилась в Ниамее с участниками государственного переворота, но не смогла увидеть ни лидера мятежников Абдурахамана Тиани, ни отстраненного от власти и изолированного президента Мохамеда Базума.

Этот дипломатический визит не привел к началу урегулирования, констатирует радиостанция. Нуланд заявила, что беседы в Ниамее были «предельно откровенными и временами довольно трудными».

Представитель США рассказала, что предложила «множество вариантов» прекращения переворота, а также «добрые услуги» США, «если бы со стороны чиновников было желание восстановить конституционный порядок». При этом Нуланд признала, что вряд ли это предложение «рассматривалось каким-либо образом».

В итоге американский эмиссар выразила надежду, что представители вооруженных сил Нигера «оставят дверь открытой для дипломатии». Нуланд считает, что путчисты осознают «риски» союза с Россией.

Ранее сообщалось, что новые власти Нигера отказали во въезде в страну делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза.

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