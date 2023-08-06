Враг США №1: что известно о новом деле против Трампа в преддверии выборов

Все понимают, что все обвинения надуманные, но репрессивную машину демократов не остановить, и они строчат и строчат в адрес Трампа новые обвинения. Главного конкурента Байдена надо остановить любой ценой.

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Журналисты снова осаждают здание федерального суда в Вашингтоне. Третьего августа уже в третий раз за последние пол года Дональд Трамп прибыл в суд, где ему огласили очередные обвинения. Полиция начала готовиться к заседанию еще с ночи. Улицы оцеплены, вокруг здания суда - баррикады и ограждения. Сторонники и противники 45-го президента вновь сошлись

Сразу несколько федеральных агентств - Секретная Служба, городская полиция Вашингтона, Полиция Капитолия, Федеральная служба охраны и Федеральные Маршалы - были выдвинуты на обеспечение безопасности. Это и не удивительно. Нынешнее судебное разбирательство куда, как серьезнее хранения секретных документов дома и скандала с порноактрисой Сторми Дэниелс. Трампу предъявлены обвинения в попытке помешать утверждению результатов выборов в стране.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа недовольная результатами выборов, фактически штурмом взяла здание Капитолия. И сейчас 45-ому президенту вменяют чуть ли не попытку вооруженного переворота. Обвинение настаивает на том, что именно из-за его призывов люди пытались помешать утверждению результатов выборов. По сумме всех обвинений Трампу грозит поистине огромный срок.

«Коррумпированный Минюст жуликоватого Джо вновь незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющимся сведениям, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Это шесть жизней!», - заявил Трамп.

Новое заседание назначили на 28 августа. А арестованного на время слушания Трампа освободили, запретив общение с кем-либо, кто проходит свидетелем по делу. Трамп поклялся соблюдать условия освобождения и подписал соответствующие бумаги.А в аэропорту имени Рейгана выступил перед журналистами.

«Это очень печальный день для Америки, и было также очень грустно проезжать через Вашингтон, округ Колумбия, и видеть грязь и разруху, все эти разрушенные здания, стены и граффити. Это не то место, откуда я уходил. Очень грустно это видеть. Если посмотреть на происходящее, то это травля политического оппонента. Этого никогда не должно было случиться в Америке», - заявил Трамп.

Но, как и два раза до этого, нынешние обвинения играют Трампу только на руку. Его рейтинг бьет все новые рекорды. В республиканской партии у него попросту нет конкурентов. Отрыв от основного конкурента - Рона Десантиса - 37 процентов.

«Эти люди любят Трампа, он их герой, и то, что он говорит, его взрывная личность, то, как он может управлять залом, то, как он говорит на арене с кричащими фанатами, как он заставляет людей смеяться и говорит вещи, которые они хотят услышать», - считает американский телеведущий Джо Роган.

Есть и полярное мнение. На полностью подконтрольном администрации Байдена канале CNN уверены в виновности Трампа. Более того, там его сравнивают с Усамой Бен Ладеном, провозглашая чуть ли не врагом государства номер 1.

«Когда я впервые узнал об обвинительном заключении, у меня состоялся долгий разговор с другом… Я сказал ему, как я горжусь тем, что я американец, во многом так же, как я гордился, когда узнал, что наши военные убили Усаму Бен Ладена. Усама Бен Ладен был террористом, совершившим ужасный акт против американского народа… Дональд Трамп - террорист, совершивший ужасные акты против американского народа», - заявил политический комментатор CNN Майкл Фенон.

Такое смелое сравнение лишний раз подчеркивает панику в администрации Байдена. Его предвыборная кампания явно идет под откос. Заигрывания с BLM и меньшинствами не принесли ожидаемой любви избирателя. Экономика трещит по швам. На неделе агентство Fitch впервые за 12 лет снизило кредитный рейтинг Штатов. О том, что Байден не справляется со своими обязанностями говорят уже даже на лояльных ему телеканалах.

Байден надеялся на победоносную войну на Украине, но и спонсирование киевского режима не принесло желаемых плодов. И нынешний хозяин Овального кабинета решил разыграть последний козырь. Соединенные Штаты объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере 345 миллионов долларов. Более того, этот пакет помощи выделяется из собственных запасов Америки. И если в случае Украины речь шла о долгосрочных перспективах и поставках, то Тайваню оружие, фактически, будет предоставлено здесь и сейчас.

«Эта помощь является частью президентских полномочий, утвержденных Конгрессом в прошлом году, на изъятие оружия из текущих военных запасов США, поэтому Тайваню не придется ждать военного производства и продаж. Это позволяет доставить оружие быстрее, чем обеспечить финансирование нового оружия», - пишет AP News.

Подобный шаг не оставляет сомнений в том, что Байден фактически пытается развязать новую войну, вместо неудавшейся Украины. И если раньше вооруженный конфликт с Китаем казался чем то маловероятным, то сейчас эта война уже на пороге.

«Китай решительно выступает против продажи США оружия Тайваню и направил Соединенным Штатам строгие представления. Соединенные Штаты игнорируют основные опасения Китая, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и преднамеренно нагнетают напряженность через Тайваньский пролив, что равносильно ускорению превращения Тайваня в «пороховую бочку», - заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Тан Кефей.

Похоже, что ради рейтингов Байден способен взорвать не только Тайвань, но и продолжать толкать мир к Третьей мировой войне. А дыры в бюджете будет латать, вероятно, за счет продажи сувенирной продукции имени себя. Так, он презентовал кружки со своим портретом.

Правда подобные попытки Джо вызывают у американцев лишь чувство неловкости. А Дональд Трамп, тем временем, несмотря на суды и обвинения, не прерывает своего предвыборного турне. На очередном митинге он достаточно четко описал способности Байдена в развернувшейся глобальной политической партии.

«Сейчас у нас есть парень, который явно не на коне. Он никогда и не был на коне. У нас есть тупой *** сын и мы сами позволили этому произойти», - заявил Трамп.

Обвиненный во всех смертных грехах Трамп выглядит чуть ли не мучеником и борцом за истинное благополучие Америки и простых американцев. И с каждым новым эпизодом судебных гонений на Трампа его рейтинг делает новый рывок вверх.