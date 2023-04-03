Политическое преследование: что известно о скандале с Трампом и почему ему грозит реальный арест

В результате своих попыток убрать Трампа демократы лишь сплотили вокруг него республиканцев и общественность. В его предвыборном штабе если и не трубят о победе, то это как минимум мощнейший толчок для его предвыборной кампании.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Globallookpress

Впервые за всю историю Соединенных Штатов против бывшего президента выдвинуты уголовные обвинения. Дональда Трампа обвиняют более, чем по трем десяткам дел.

«Мы являемся свидетелями американской истории. Это первый случай, когда бывшему президенту было предъявлено обвинение в преступлении. Так что это беспрецедентно», - заявила Неама Рахмани, бывший федеральный прокурор.

Вокруг Трампа разразился настоящий шторм. Начала его порноактриса с говорящим псевдонимом - Сторми. Скандал со Сторми Дэниелс длится с 2016 года, когда Дональд Трамп стал главой Белого дома. Якобы 45-й президент заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание о романе.

Несомненно, что связь со Сторми - это лишь повод. Дональд Трамп сейчас основной претендент на овальный кабинет в 2024 году. У администрации Байдена, а точнее у всей демократической партии, сейчас единственная цель - убрать соперника.

Похоже, что это сыграло на руку самому Трампу. До этого он критиковал нынешнюю администрацию за их ошибки. Более того, неделей ранее он предсказывал свой арест. Поэтому не стоит удивляться, что сразу после того, как было объявлено о выдвижении обвинений появилось заранее написанное заявление для прессы.

«Эти бандиты и леворадикальные монстры только что предъявили обвинения 45-му президенту США и безоговорочно лидирующему республиканскому кандидату. Это невиданная ранее атака на наше государство. США стали страной третьего мира», - заявил Дональд Трамп.

Чуть позже, уже в своей соцсети Truth social он обратился к своим избирателям. Куда как короче, но не менее жестко.

«Они идут не за мной. Они идут за всеми вами. Я просто стою у них на пути», - написал он.

Похоже, что Трамп смог в привычной для себя манере обернуть ситуацию в свою пользу. В его предвыборном штабе если и не трубят о победе, пока что, то это как минимум мощнейший толчок для предвыборной кампании 45-го президента.

Сами того не желая, демократы сплотили вокруг Трампа весь республиканский лагерь. В его поддержку уже выступили другие республиканцы. Рон Десантис отказался помогать экстрадиции Трампа из Флориды, назвав дело политически мотивированным. Спикер Кевин Маккарти пообещал, что прокуратура Манхэттена понесет ответственность за нанесение «непоправимого ущерба» США с попыткой вмешаться в президентскую гонку.

Тем временем одна из главных противниц Трампа, бывший спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, разместила в своей социальной сети обращение, то ли празднуя призрачную победу, то ли уговаривая своего извечного даже не противника, а врага - Дональда Трампа.

«Каждый имеет право на рассмотрение его дела судом, чтобы доказать свою невиновность. Надеюсь, что бывший президент будет уважать судебную систему, которая дала ему это право», - следует из сообщения Джетрис Нэнси Пелоси, члена Палаты представителей США, Спикер Палаты Представителей 2019-2023.

Что это, как не отрицание любимой американцами презумпции невиновности? Госпоже Пелоси стоило быть чуть более осмотрительной. Ведь в руках у нее обоюдоострый меч. На каждого из лидеров демократической партии и противников Трампа есть немалое досье. Финансовые махинации старшего Байдена, мошенничество, растраты и распутные похождения его сына Хантера.

В результате своих попыток убрать конкурента Трампа демократы добились лишь результатов, каждый из которых больше похож на выстрел в собственное колено. Они превратили Трампа в «живого мученика» и сплотили вокруг него всех республиканцев. Можно быть уверенным, что Дональд Трамп при первой же возможности отплатит своим гонителям той же монетой. Так популярные сейчас нейросети похоже предсказали недалекое будущее демократов.

Ранее американцы отреагировали на уголовное преследование Трампа.