В штабе Трампа прокомментировали новые обвинения по делу о хранении секретных документов

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Новые обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа являются попыткой действующего американского лидера Джо Байдена избавиться от соперника на предстоящих выборах. Об этом заявили в предвыборном штабе экс-главы Белого дома.

«Растерянный Джек Смит знает, что у них нет никакого дела, и ищет любой способ оправдать свою незаконную охоту на ведьм, чтобы против продажного Джо Байдена баллотировался кто-то другой, а не Дональд Трамп», - передает РИА Новости сообщение штаба.

В заявлении также говорится, что новые пункты обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личной резиденции в Мар-а-Лаго представляют собой отчаянную попытку «преступной семьи Байденов» и контролируемого ей Министерства юстиции продолжить расследование в отношении 45-го президента США.

Напомним, ранее большое жюри (в США коллегия присяжных заседателей) южного округа штата Флорида предъявило новые пункты обвинения. Так, в обновленное обвинительное заключение был добавлены положение об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США», а также два пункта, касающиеся уничтожения записей с камер наблюдения в поместье Мар-а-Лаго.