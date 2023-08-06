Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста ракетами Storm Shadow

В результате обстрела мост получил повреждения, водителей уведомили об объездных маршрутах.

© Фото: Владимир Сальдо, Telegram

Украинские боевики ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью, а также по поселку Чонгар. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу. Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Также об обстреле сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, часть ракет было сбита российскими средствами противовоздушной обороны. В результате обстрела никто не пострадал.

«Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск. Точная схема движения будет опубликована Министерством транспорта Республики Крым», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее, 22 июня, Чонгарский мост также был обстрелян ракетами Storm Shadow. спустя несколько дней сооружение было оперативно восстановлено.