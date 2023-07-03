В стране и мире Власти Херсонской области заявили о восстановлении Чонгарского моста после удара Storm Shadow Ирина Елагина Движение транспорта по Чонгарскому мосту, пострадавшему в результате обстрела со стороны Украины, восстановили в кратчайшие сроки. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Чонгарский мост, разрушенный в результате обстрела со стороны Украины, восстановлен с открытием движения транспорта. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», - подчеркнул Алексеенко. Он поблагодарил строителей за быструю и качественную работу - ранее сообщалось, что ремонт Чонгарского моста займет до трех недель. Напомним, что мост на границе Херсонской области и Крыма пострадал в результате ракетного удара с применением Storm Shadow со стороны Украины 22 июня. Экспертное мнение и аналитика