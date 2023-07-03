Власти Херсонской области заявили о восстановлении Чонгарского моста после удара Storm Shadow
Движение транспорта по Чонгарскому мосту, пострадавшему в результате обстрела со стороны Украины, восстановили в кратчайшие сроки.
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Чонгарский мост, разрушенный в результате обстрела со стороны Украины, восстановлен с открытием движения транспорта. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», - подчеркнул Алексеенко.
Он поблагодарил строителей за быструю и качественную работу - ранее сообщалось, что ремонт Чонгарского моста займет до трех недель.
Напомним, что мост на границе Херсонской области и Крыма пострадал в результате ракетного удара с применением Storm Shadow со стороны Украины 22 июня.