Сальдо заявил о серьезных повреждениях на Чонгарском мосту

Мост пострадал после удара по нему ракетами Storm Shadow со стороны украинских боевиков.

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Движение по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью закроют на ближайшие 15-20 дней, там будут проводиться исследовательские работы. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что мост получил серьезные повреждения в результате удара украинских боевиков утром 22 июня.

«Движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15-20 дней, повреждения оказались серьезными. На мосту будут идти исследовательские работы, для передвижения пока он не пригоден», - сообщает ТАСС.

Напомним, Чонгарский мост пострадал в результате атаки украинских националистов. В четверг, 22 июня, по нему ударили британскими ракетами Storm Shadow. Эксперт Сергей Бахтин поделился своим мнением по поводу сроков восстановления моста. Он заявил, что для этого не потребуется много времени.